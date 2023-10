Reprodução Instagram - 20.10.2023 Antes e depois de João Silva, filho de Faustão

Prestes a estrear como apresentador solo no “Programa do João”, na Rede Bandeirantes, João Silva , filho do renomado apresentador Fausto Silva, publicou nas redes sociais dois registros que mostram a mudança corporal dele após perder 75 quilos.



“Mudanças da vida”, escreveu ele como legenda da publicação, veiculada no Instagram na última quinta-feira (19). Para eliminar os 75 quilos, João, de 19 anos, contou com uma cirurgia bariátrica , assim como o pai dele, Fausto Silva, de 73 anos.



Ao “PodDelas”, o jovem apresentador elucidou que fez a cirurgia pensando na própria saudade, já que, com exercícios físicos e dietas, ele não estava conseguindo emagrecer.



Na Web, a mãe de João Silva e o diretor televisivo Boninho comentaram a publicação. “Cadê as bochechas da mamãe?”, brincou Luciana Cardoso. “Parceiro, seguimos o mesmo caminho da bariátrica e não é estética. É saúde mesmo! Parabéns, porque o processo não é fácil, nem mágico”, escreveu Boninho.

Confira o antes e depois:





