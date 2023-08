Reprodução Faustão e filho

O apresentador João Guilherme Silva, de 19 anos, publicou um vídeo nesta quinta-feira (31) falando da cirurgia de transplante de coração que o pai Fausto Silva realizou no último domingo. Através das redes sociais, o jovem exaltou o projeto criado pela mãe Luciana Cardoso, que visa incentivar a prática de doação de órgãos no Brasil.

Em um vídeo publicado no Instagram, o herdeiro do apresentador divulgou o projeto familiar criado por Luciana Cardoso, que tem como objetivo dar visibilidade para casos de transplante de órgão.

Mais cedo, Faustão deu o próprio depoimento à página criada pela mulher. No relato, ele entrega a identidade do doador e se emociona ao agradecer a recuperação da saúde.

"[No momento] de muita alegria da nossa família, eu vim aqui divulgar o Instagram @faustãodomeucoração. Minha mãe criou esse Instagram para dividir várias histórias de transplantes e eu acho que nesse momento, onde todos os veículos de comunicação, as pessoas estão se mobilizarem em relação a isso, por conta do meu pai ter ficado na fila, ter feito o transplante de coração, eu acho que é um momento de conscientização, acho que pode mudar a história do Brasil em relação à doação de órgãos", disse o jovem, agradecendo a cooperação do público.