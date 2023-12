Reprodução/Instagram João Guilherme, filho de Faustão





O apresentador João Guilherme Silva , filho de Faustão, compartilhou um vídeo no qual refletiu sobre 2023, ano em que classificou como "muito difícil". O jovem, de 19 anos, afirmou que esse "Natal com certeza não é o mesmo". Na publicação, João comentou sobre a fase de recuperação depois do transplante de coração do pai e lamentou a perda do avô neste ano.

“Chegar no Natal depois de um ano muito difícil. Esse Natal com certeza não é o mesmo, talvez o mais difícil. De certa forma uma alegria, por ter meu pai nessa fase de recuperação depois do transplante. Mas o Natal também sem o meu avô, muito complicado, é uma mistura de felicidade com tristeza”, iniciou.

“O Natal é um momento de as pessoas sempre estarem juntos com a família. E as pessoas não podem esquecer que o Natal é uma comemoração do nascimento de Cristo”, continuou. “Então, espero que Deus abençoe todas as famílias e sempre olhar de uma forma positiva. E, nesse fim de ano, eu espero que 2024 seja um ano iluminado”, desejou.





Na última semana, Fausto Silva revelou detalhes do transplante do coração que aconteceu em agosto deste ano após apresentar um quadro de insuficiência cardíaca. Em conversa no "O Programa de Todos os Programas", o apresentador disse que sofreu duas quedas e quebrou uma costela depois que passou pelo procedimento .

No entanto, o comunicador afirmou que os acidentes não tiveram relação com a cirurgia. "Eu já posso fazer o que eu quiser. É que eu tive alguns probleminhas depois, nada com a cirurgia. Duas vezes para entrar no carro. O que você faz para entrar no carro? Você entra primeiro o corpo e depois as pernas. O imbecil aqui já começou a achar que estava bem, pôs uma perna e jogou todo [o peso] na outra. A outra deu uma falhada e fui para o chão", contou. Ainda no podcast, o apresentador afirmou que a cirurgia correu bem. "Coração não dá problema. Não tive rejeição alguma", completou.