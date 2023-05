Reprodução/ Instagram Kylie Jenner é criticada por vestir roupa apertada no MET Gala

Kylie Jenner recebeu críticas após compartilhar um vídeo que mostrou como foi o processo de se arrumar para o MET Gala. A influencer se "espremeu" para caber em um espartilho, logo após, criticar a pressão dos padrões estéticos.

Para entrar em um vestido preto e branco sem alças de Jean Paul Gaultier para o after do Met Gala, Kylie usou um espartilho embaixo da roupa, deixando a cintura mais fina.

"Entããão, fico me perguntando o que dizer sobre os padrões de beleza que sua família tem e exibe", comentou uma fã no post da influencer no Instagram. "Eu me sinto mal por nossas garotas na sociedade, pelo que elas acham que é assim que deveriam viver", escreveu outra.



As críticas vieram após Kylie comentar sobre padrões corporais irrealistas propagados na mídia. Ela ainda contou que se arrepende dos procedimentos estéticos que já fez.

"Todos nós só precisamos ter uma conversa mais ampla sobre os padrões de beleza que estamos estabelecendo. Não quero que minha filha faça as coisas que fiz. Gostaria de nunca ter mexido em nada, para começar", disse ela em um episódio do reality "The Kardashians".

As integrantes da família Kardashian fizeram diversos procedimentos estéticos ao longo da vida, como preenchimenstos labiais, cirurgias cosméticas e dietas da moda.

