Divulgação Maikel Castro e Grace Gianoukas

Ex-participante da quarta temporada do "Power Couple" (que, na época, era apresentado por Augusto Liberato), Maikel Castro está prestes a dar as caras nas produções da emissora dos Marinho. Na última sexta-feira (20), o modelo e ator fez parte da gravação de um episódio de "Família É Tudo", escrita por Daniel Ortiz.

O artista, sucesso do momento no OnlyFans e dono de um interesse declarado em integrar o elenco da próxima edição de "A Fazenda", da Record TV, dividirá a cena com a executiva Leda Mancini, de Grace Gianoukas, que, agora, explora seu lado mulher fatal.





Divulgação Grace Gianoukas e Maikel Castro

As tomadas, filmadas em uma mansão na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, estão previstas para serem exibidas no capítulo 102, no dia 1º de julho. Nelas, Leda aparece toda assanhada em um spa, jogando o seu charme para cima de Maikel e de mais dois outros bonitões. "Tem novidade vindo aí. Só digo uma coisa, me diverti muito fazendo", disse o mineiro por meio do Instagram. Olha só: