O ator e deputado carioca Thiago Gagliasso iniciou a semana no melhor estilo "metralhadora giratória". Ao compartilhar uma matéria em que Anitta revelou ter sido intimidada em 2018 a se posicionar nas eleições presidenciais em oposição ao então candidato Jair Bolsonaro, ele não se segurou.

"Aí te pergunto, se uma cantora consagrada (goste dela ou não) foi 'pressionada' para fazer campanha contra o 'presida', você imagina um artista que está iniciando a sua carreira? Só pensa [...] Por isso, a minha não deu muito certo. Era mutante mesmo", escreveu Gagliasso, referindo-se a sua participação em "Os Mutantes – Caminhos do Coração", da emissora de Edir Macedo.

Entre as respostas que publicaram no campo de comentários, há mensagens como: "Eu não acredito nessa mulher hipócrita! Isso é medo de ser mais cancelada!", "Vai se catar, garota!", "Vocês não 'botaram fé' nessa mentira, né? Anitta sempre foi PT" e até uma que dizia "O final do post me pegou muito. Eu amava te acompanhar na novela. Hahaha".