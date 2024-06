Reprodução YouTube - 25.6.2024 Juliette Freire

A advogada, cantora e ex-BBB Juliette Freire, de 34 anos, surpreendeu os espectadores de um show que ela fez no último domingo (23). O motivo? O reencontro dela com o ex-namorado durante a apresentação musical.



O momento inusitado ocorreu no São João 2024 de Bananeiras, no Brejo paraibano. Ao ver o antigo romance, a campeã do “Big Brother Brasil 2021” fez questão de alfinetá-lo e brincar com a situação. “Meu ex tá aqui com a namorada, cadê ele? Perdeu playboy!”, ironizou a nordestina.



Após a invertida, Juliette ressaltou que era uma brincadeira, já que ela também estava namorando outra pessoa. “Estou brincado, meu filho, Deus abençoe viu? Eu já tô com um gatão. O pobre, morrendo de vergonha, é um menino bom”, brincou a cantora, que recentemente lançou “Vem Galopar”.



O novo namorado de Juliette é o atleta de Crossfit Kaique Cerveny. Este é o primeiro relacionamento público da paraibana desde que saiu do “BBB 21”, reality da Rede Globo em que foi campeã da edição. Antes maquiadora e estudante para concurso de direito, agora ela se dedica à carreira como cantora.

