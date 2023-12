Reprodução/Instagram Kaique Cerveny deixa declaração romântica no aniversário de Juliette

"Você me mostra todos os dias que tudo é possível. Isso é admirável. O dia é todo seu. Aproveita", escreveu Kaique Cerveny nos stories do seu Instagram, como legenda de uma foto romântica em que aparece numa banheira de espuma ao lado de Juliette, que faz 34 anos neste domingo (3). Juliette e Kaique vivem um romance desde abril. Discreta, a campeã do BBB 21ainda não assumiu um namoro desde que deixou o reality show.