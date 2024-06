Reprodução Instagram - 23.6.2024 Ana Clara Lima

A influenciadora, apresentadora e ex-BBB Ana Clara Lima surpreendeu os seguidores ao detalhar o motivo que tinha afastado ela das redes sociais: uma doença no intestino grosso. Por meio dos stories do Instagram, a ruiva contou da descoberta do diagnóstico.





"Desapareci do mapa porque estou desde segunda-feira muito mal. Ontem, finalmente, resolvi ir ao hospital e descobri que estou com colite. Estou tomando os remédios e sendo uma completa ameba para descansar meu corpo, porque eu não estava conseguindo dormir", revelou, por meio dos stories do Instagram.





Prestes a assumir o comando do "Estrelas da Casa", novo reality musical da Rede Globo dirigido por Boninho, Ana Clara ainda disse aos fãs que, antes do diagnóstico de colite , fazia "tempo" que ela não adoecia. "Faz tanto tempo que eu não fico doente, graças a Deus, que eu nem lembrava como era", finalizou.





O que é colite?

Conhecida por causar diarreias constantes que podem persistir por mais de duas semanas, a doença pode ser tanto viral quanto bacteriana. Desidratação, fezes com sangue ou muco, vômito, febre, cansaço extremo, gases, calafrios, cólicas abdominais e perda de apetite também são alguns dos sintomas.





Conheça o principal tratamento

A hidratação e o acompanhamento medicamentoso são priorizados na colite viral e bacteriana. No entanto, no caso da segunda, o uso de antibióticos é recorrente. Como as doenças inflamatórias do intestino não têm cura, os remédios são usados com o intuito de aliviar as dores sentidas pelos pacientes.

