Reprodução X -Globo/Rio2C Boninho apresenta cenário do novo reality da Globo

Nova aposta da Globo para bater de frente com “A Fazenda”, da Record, o reality “Estrelas da Casa” chega às telinhas em agosto. Na última quarta-feira (5), durante o Rio2C, o diretor da atração, Boninho, revelou alguns detalhes do cenário.



Diferente do “BBB”, no qual os participantes são anônimos e famosos de distintas profissões, apenas cantores participam da nova competição musical. O vencedor leva um prêmio em dinheiro, gerenciamento de carreira e uma turnê pelo país.



A apresentação do programa, exibido no Multishow e na Globo, é assumida por Ana Clara . A ex-BBB, que antes participava dos programas derivados do “BBB”, como “A Eliminação” e “Bate-Papo”, agora assume um projeto solo.



A direção artística do reality fica a cargo de Creso Eduardo Macedo e Rodrigo Dourado. Já a produção está sob a responsabilidade de Maiana Timoner. Além da exibição no Multishow e na TV aberta, a atração será transmitida 24 horas por dia no streaming do Grupo Globo.

