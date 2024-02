Reprodução/Globo Ana Clara é anunciada como apresentadora do novo reality da Globo

Tadeu Schmidt surpreendeu o público do BBB 24 ao chamar Ana Clara para a tela para anunciar o novo reality da Globo, o Estrela da Casa.

A ex-BBB será a apresentadora da atração inédita que é um programa musical com estreia prevista para o segundo semestre de 2024.

Leia também Vanessa Lopes é liberada por psiquiatra a retomar atividades sociais





No ao vivo, Ana Clara explicou que será uma atração diária com música, convivência, relacionamento, transmissão 24h e vencedor pelo voto do público.

Nas redes sociais, os internautas comemoraram a "promoção" da apresentadora. "A Ana Clara é um dos maiores acertos da Globo, ela ainda vai muito mais longe e todo sucesso é pouco!", disse uma internauta; "Ana Clara é tão boazuda ela merece demais um programa solo pra ela apresentar", celebrou outro; "A Ana Clara vai apresentar o novo reality da Globo, a diva merece esse reconhecimento", escreveu um terceiro.

Outros usuários do X, antigo Twitter, imaginaram que Tadeu iria anunciar a colega de trabalho como sua substituta no BBB.

"Por um momento eu pensei que o Tadeu iria anunciar a Ana Clara como nova apresentadora do programa", "A serenidade no olhar da Ana Clara de quem sabe que vai comandar o BBB no futuro", "O Brasil inteiro feliz por 4 segundos achando que a Ana Clara ia substituir o Tadeu", disseram alguns deles.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Vem conferir essa SUPER novidade que vem por aí: #EstrelaDaCasa com a maravilhosa @anaclaraac 💖✨ pic.twitter.com/9Gz7TAtv0T — TV Globo 📺 (@tvglobo) February 6, 2024





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: