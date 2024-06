Reprodução Instagram - 22.6.2024 Taylor Swift e Travis Kelce posam com príncipe William e os dois primeiros filhos dele: George e Charlotte

A cantora e compositora Taylor Swift, de 33 anos, usou as redes sociais neste sábado (22) para compartilhar o encontro dela com príncipe William e os dois primeiros filhos dele com a princesa Kate Middleton : George e Charlotte. O momento ocorreu durante os bastidores de uma apresentação da artista.





Além dos membros da família real, Swift posava na foto com o namorado, o atleta Travis Kelce, que é jogador de futebol americano. Na legenda da postagem, a loira, que esteve no Brasil em novembro durante a "The Eras Tour", felicitou o príncipe William.





"Feliz aniversário, amigo! Os shows de Londres começaram de uma forma esplêndida", escreveu a compositora. Isso porque o herdeiro do trono britânico completou 42 anos na última sexta-feira (21). O aniversariante, inclusive, ganhou uma homenagem de Kate Middleton e dos três filhos: George, Charlotte e Louis.





Príncipe William ocupa o primeiro lugar na linha de sucessão para a coroa britânica após Rei Charles |||. O membro da família real tem conciliado os compromissos da realeza com a rotina familiar em meio ao tratamento da esposa, Kate Middleton, contra um câncer.

