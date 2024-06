Reprodução Instagram Cantoras lançaram a música "us" nesta sexta (21)

A cantora Taylor Swift incendiou, sem querer, a sua cozinha em um vídeo postado nesta sexta-feira (21) por Gracie Ambrams. A veterana estava com a artista novata quando o momento aconteceu.

"Eu acho que nós vamos morrer", disse a voz do hit "Cruel Summer". As duas cantoras estavam compondo músicas quando o incêndio aconteceu. "Nossas bolsas estão arruinadas. E meus sapatos. E todo o cômodo, eu acho", brincou ela no vídeo.

"Escrever essa música inteira das 2 horas às 6 da manhã foi uma das coisas mais divertidas que eu fiz na minha vida", escreveu ela na legenda do momento com a musicista Taylor Swift.

Depois do espanto, Benjamin Button, gato de Swift, ouviu o barulho e foi diretamente para a cozinha da cantora. Gracie Abrams e Taylor Swift lançaram nesta sexta (21) a canção "us", para o álbum da artista revelação, o "The Secret Of Us".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.