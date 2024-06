Reprodução Instagram Príncipe William com os filhos George, Charlotte e Louis

Aniversariante do mês, príncipe William comemora 42 anos nesta sexta-feira (21). Por meio das redes sociais, o herdeiro de Rei Charles III recebeu uma homenagem dos três filhos, frutos do casamento com a princesa Kate Middleton, que está afastada das atividades públicas para tratar um câncer.



“Feliz aniversário, papai. Nós todos te amamos muito”, dizia a legenda da publicação, assinada por George, Charlotte e Louis. O trio ainda surgiu em uma foto junto com o pai. No registro, todos estão de mãos dadas e dão um salto em conjunto.



Primeiro na linha de sucessão para o trono britânico pós Rei Charles |||, William tem se dedicado ainda mais as atividades reais. Isso porque, além da ausência da esposa, o príncipe precisa suprir a falta do pai em alguns eventos, visto que o monarca também segue em tratamento contra um câncer.



O retorno de Kate

Afastada de compromissos públicos, a princesa fez a primeira aparição no último dia 15, após ter revelado o diagnóstico de câncer. Ela marcou presença no Trooping the Colour, evento de homenagem ao sogro.



“Meu tratamento está em andamento e durará mais alguns meses. Nos dias em que me sinto bem, é uma alegria envolver-me com a vida escolar, dedicar tempo pessoal às coisas que me dão energia e positividade, além de começar a fazer um pouco de trabalho em casa”, atualizou ela, na época.

