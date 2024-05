A ascensão do rei Charles III ao trono em 2022 marcou o início de uma nova era para a monarquia britânica. Reprodução: Flipar

Com a mudança de monarca, a linha de sucessão também sofreu alterações, estabelecendo a ordem dos próximos herdeiros ao trono. Reprodução: Flipar

Desde 2013, a Lei de Sucessão à Coroa removeu a preferência masculina, estabelecendo a primogenitura absoluta. Ou seja, o filho mais velho do monarca, independentemente do gênero, herda o trono. Veja como ficará a ordem! Reprodução: Flipar

1º- Príncipe William, Duque de Gales: O primogênito do Rei Charles e primeiro na linha de sucessão. Reprodução: Flipar

William é casado com Kate Middleton, Duquesa de Gales, e tem três filhos: Príncipe George, Princesa Charlotte e Príncipe Louis. Reprodução: Flipar

2º- Príncipe George de Gales: Filho mais velho do Príncipe William e segundo na linha de sucessão. Reprodução: Flipar

Atualmente com 10 anos, ocupa o papel de herdeiro aparente, ocupando a posição que seu pai já desempenhou durante o reinado da Rainha Elizabeth II. Reprodução: Flipar

3º- Princesa Charlotte de Gales: Filha mais velha do Príncipe William e terceira na linha de sucessão. No momento, ela ocupa a posição anteriormente ocupada por seu tio, Príncipe Harry. Reprodução: Flipar

4º- Príncipe Louis de Gales: Filho mais novo do Príncipe William e quarto na linha de sucessão. Reprodução: Flipar

5º- Príncipe Harry, Duque de Sussex: O segundo filho do Rei Charles III é o quinto na fila para ocupar o trono. Sua decisão de se afastar das funções reais o coloca mais abaixo na linha de sucessão, mas ele ainda é um membro da família real. Reprodução: Flipar

Existe outra mudança importante no que diz respeito aos reis britânicos. Desde o Ato de Sucessão ao Trono de 1701, o monarca era obrigado a ser membro da Igreja da Inglaterra. Reprodução: Flipar

No entanto, essa exigência foi revogada com a Lei de Sucessão à Coroa de 2013. Reprodução: Flipar