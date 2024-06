Flipar Justin Timberlake

Após ter sido detido por dirigir embriagado, o cantor e compositor Justin Timberlake, de 43 anos, veio a público se pronunciar. Durante um show que ocorreu no United Center Stadium, em Chicago, na última sexta-feira (21), ele falou com os fãs.





“Tem sido uma semana difícil. Eu sei que às vezes sou difícil de amar, mas você continua me amando de volta”, falou o ex de Britney Spears aos espectadores que acompanhavam a apresentação, segundo o site "Page Six"."Altos e baixos e esquerdas e direitas", completou o músico.

Prisão

O cantor foi detido em Sag Habor, Nova York, na última terça-feira (18), após ser indiciado por dirigir embriagado. Justin alegou que só havia tomado um "martini" e que tinha seguido seus "amigos para casa". As autoridades, no entanto, acrescentaram outras informações.





Segundo os policiais, Timberlake exalava um "forte odor de bebida alcoólica" e estava com os "olhos vidrados". “Ele tinha fala lenta, estava instável e teve um desempenho ruim em todos os testes padronizados de sobriedade”, afirmou um oficial do Departamento de Polícia de Sag Harbor Village, segundo o "TMZ".





Justin Timberlake não está mais preso. Ele foi liberado e não precisou pagar fiança. No entanto, o astro pop terá que se apresentar à Justiça no próximo dia 26 de julho, com o intuito de detalhar a ocorrência que o fez ser detido.





Turnê

Ainda que tenha saído recentemente da cadeia, Timberlake manteve a agenda de shows previstas em sua turnê, que promove o novo álbum dele, intitulado como "Everything I Thought It Was". Justin fará outra apresentação em Chicago neste sábado (22). Na próxima terça-feira (25), ele cantará no Madison Square Garden, em Nova York.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp