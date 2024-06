Reprodução/Instagram Justin Timberlake compartilha fotos raras dos filhos e recebe homenagem de Jessica Biel no Dia dos Pais

Justin Timberlake, de 43 anos, celebrou o Dia dos Pais, nos Estados Unidos, compartilhando fotos raras dos filhos, Silas, de 9 anos, e Phineas, de 3 anos, frutos de seu casamento com a atriz Jessica Biel.

“Meus 2 maiores presentes. Aprendo mais sobre mim todos os dias só porque vocês dois me escolheram para ser seu pai”, escreveu ele neste domingo (16).

“Eu estarei sempre ao seu lado em todos os seus picos e vales… para te levantar e mostrar o quão alto vocês podem levar esta vida e para levantá-los quando vocês caírem. E, claro, para inundar vocês com piadas insuportáveis ​​​​de papai ao longo do caminho”, acrescentou o cantor.

"Eu amo muito vocês dois. Obrigado por me darem o meu maior propósito”, finalizou o artista, com uma piada: “Por hoje, vamos brincar de relaxar e deixar o papai assistir a final do US Open! (campeonato de golfe)”.

O pai de Silas e Phineas ainda recebeu uma homenagem da esposa, com quem é casado desde 2012. Em sua rede social, Jessica Biel escreveu: “Você é muita coisa para muitas pessoas. Mas para nós você é A ROCHA. A rocha que nos escalamos, que nos apoiamos. A rocha que nos dá sombra no sol. E, quando nos reclinamos em você, como sempre fazemos, esperamos que nossas bundas o mantenham sempre no chão e aquecido. Nós te amamos.”

Em maio, em entrevista ao podcast “Let’s Talk Off Camera”, Jessica Biel revelou que ela e o marido optaram por não mostrar os rostos de seus filhos por questões de segurança, além de preferirem que eles decidam por si mesmos, quando tiverem idade o suficiente, se gostariam de lidar com os ônus da fama.

A atriz contou que sua família foi atacada por paparazzis no local onde moravam, na costa Oeste dos Estados Unidos. “É por isso que não moramos mais lá para tentar criar alguma normalidade”, disse ela.

“Entendemos que nosso trabalho tem esse importante elemento de contato com o público, mas essas crianças não escolheram isso. Não quero expô-los até que tenham a capacidade de tomar a decisão por si próprios.”

Leia também Nego Di minimiza fraude racial de Matteus Amaral em faculdade; entenda

A atriz concluiu: “Sem desrespeito a quem se sente confortável fazendo isso, é apenas uma escolha da nossa família. Talvez seja um erro. Eu não sei”.