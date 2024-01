Divulgação Justin Timberlake lança o novo single "Selfish"





Justin Timberlake apresenta seu novo single “Selfish”, acompanhado de clipe. A infusão pop é impulsionada por melodias contagiantes e apresenta os icônicos vocais do artista. Escrita por Timberlake, Louis Bell (Taylor Swift, Post Malone), Cirkut (Maroon 5, The Weeknd), Theron Thomas, Amy Allen e produzida por Timberlake, Louis Bell e Cirkut, “Selfish” é a primeira música solo de Justin desde o álbum “Man of the Woods”, lançado em 2018.





O clipe, dirigido por Bradley J. Calder (SZA, Tinashe), dá vida à reflexão da música, abrindo as cortinas do processo de produção e apresentando o contraste entre performance e realidade. É um retrato cru e honesto de Justin como artista e pessoa.

O sexto álbum de estúdio de Justin, intitulado “Everything I Thought It Was” tem lançamento marcado para 15 de março.

Acompanhe o clipe: