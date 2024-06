Mayra Dugaich Advogado de Justin Timberlake se pronuncia após prisão

Na última quarta-feira (19), o advogado de Justin Timberlake compartilhou uma declaração após a prisão do astro por dirigir embriagado.

O escritório do advogado Edward Burke Jr . se manifestou sobre o incidente, dizendo que defenderá “ vigorosamente ” o cantor e ator de 43 anos.

“[Nós] estamos ansiosos para defender vigorosamente o Sr. Timberlake contra essas alegações. Ele terá muito a dizer no momento apropriado. Ele está atualmente aguardando a conclusão do gabinete do promotor público ”, disse Burke, segundo o TMZ.

“Foi apurado que o réu estava operando o veículo em estado de embriaguez, pois seus olhos estavam vermelhos e vidrados, um forte odor de bebida alcoólica emanava de sua respiração, ele não conseguia dividir a atenção, tinha fala lenta, estava instável ao caminhar e teve um desempenho ruim em todos os testes padronizados de sobriedade em campo ”, afirmou o relatório registrado pelo policial Michael Arkinson.

A próxima audiência de Timberlake está marcada para 26 de julho, o mesmo dia em que ele deve se apresentar na Tauron Arena Krakow, na Polônia. Ele está atualmente em sua turnê mundial The Forget Tomorrow .

Na última segunda-feira (17), o cantor Justin Timberlake foi preso por dirigir embriagado nos Hamptons, em Nova York.

De acordo com a ABC News, Justin estava dirigindo uma BMW 2025 na Madison Street quando não conseguiu parar e se manter na mesma pista. Quando a polícia o parou, eles constataram que ele “estava dirigindo seu veículo embriagado “.

Na manhã da última terça-feira (18), ele foi libertado após pagar uma fiança.

Vale lembrar que Timberlake fará dois shows em Chicago neste fim de semana e dois shows em Nova York na próxima semana como parte de sua The Forget Tomorrow World Tour e promove seu sexto álbum de estúdio, Everything I Thought It Was.