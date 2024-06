Thiago Larenttes Erika Schneider

A ex-peoa de "A Fazenda" Erika Schneider tem aproveitado a solteirice desde que terminou o relacionamento com Victor Peres em 2022. A ex-bailarina de Faustão , entretanto, contou que a vida amorosa não está tão agitada. Isso porque, além de não ser "tão paquerada", ela não toma a iniciativa de chegar nos rapazes.





As declarações foram dadas em entrevista à "Quem". "Estou aproveitando minha fase solteira, mas, apesar de muitas pessoas não acreditarem, em uma festa, não sou tão paquerada. Eu não sei se é porque sou simpática com todos, mas, ao mesmo tempo, mantenho uma postura mais séria", iniciou.





Schneider, inclusive, disse que nem mesmo os mais desprovidos de beleza tentam paquerá-la. "Outro dia disse que não ligava para beleza, mas até os menos bonitos não chegam em mim", completou a influenciadora, que também já se relacionou com o ex-BBB Bil Araujo.





A ex-dançarina de Faustão também contou que ela prefere ser conquistada do que conquistar. Erika se define como "tímida" e alega que não toma iniciativa na hora de ficar com alguém. "Vejo muitas mulheres atualmente tomando iniciativa, mas para isso eu sou tímida. Prefiro que o cara tente me conquistar. E que eu veja se tem uma boa conversa", detalhou.



"Uso este momento para trabalhar muito, mas não estou fechada para um novo amor. Só que estou focada em lançar minha marca de beleza e trabalhar bastante em publicidade", garantiu Erika Schneider.

