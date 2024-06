Reprodução/Instagram - 31.05.2022 Priscila Fantin

Estrela de "Alma Gêmea" (2005), Priscila Fantin, de 41 anos, voltou às telinhas com a reprise do folhetim de Walcyr Carrasco no "Vale a Pena Ver de Novo", da Rede Globo. A atriz, que venceu o "Dança dos Famosos 2023", relembrou de uma depressão que enfrentou aos 26 anos e também falou do sucesso conquistado pela novela protagonizada por ela.





As declarações foram dadas em entrevista à Coluna Play, do jornal "O Globo". "Não tem outra emoção possível: estou feliz e grata. É uma obra-prima, uma trama que foi um fenômeno e sempre será. É uma novela curativa. Todos os núcleos têm uma lição positiva", avalia Fantin, que dá vida à Serena na trama espírita.





Quando estrelou o folhetim que está sendo reprisado na Globo, Priscila tinha apenas 22 anos. A intérprete lidava com uma depressão crônica, diagnosticada quatro anos depois. "Aos 26 anos, tive o diagnóstico de fato, mas, hoje, sei como a depressão age no nosso organismo, na nossa cabeça e no nosso comportamento. Posso dizer que já carregava uma tristeza profunda desde uns 19 anos", recorda.





"A depressão ocorre por deficiências de neurotransmissores e de produção de determinadas substâncias no meu organismo. Tenho sempre que estar cuidando. Existem manobras para me manter saudável, mas ela pode se instalar de novo. É sempre uma relação intensa com a minha condição. Tento lidar com o maior carinho, cuidado, paciência e respeito comigo mesma. Senão, fica pesado demais", acrescenta.





Ainda que tenha enfrentado a depressão crônica desde jovem, Fantin diz que conseguiria ter iniciado o tratamento de forma precoce caso conhecesse mais sobre o tema. Segundo a atriz, o trabalho nunca foi afetado pelo transtorno. Para ela, as personagens funcionam como um "antídoto".





"A depressão nunca afetou meu trabalho. Não houve consequência para a minha interpretação e para a vida das personagens. Em 'Alma Gêmea', não tinha o diagnóstico, o peso de saber e o tratamento. Mas a Serena, por si só, já é um antidepressivo. Vivenciar as minhas personagens é um antídoto", finaliza.

