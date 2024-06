Reprodução TV Globo e Instagram - 30.4.2024 Priscila Fantin interpretou Serena em 'Alma Gêmea'

A atriz Priscila Fantin abriu o coração e revelou como está a vida após abandonar as novelas. Atualmente, ela está como Serena, personagem da novela "Alma Gêmea", novela de Walcyr Carrasco lançada em 2006. O folhetim está sendo reprisado pela TV Globo .



Priscila trabalha como palestrante motivacional e detalhou como tem sido a virada de carreira. Em entrevista ao site de Heloisa Tolipan, a atriz comenta: "Tenho feito palestras contando alguma passagem da minha vida que possa inspirar outras pessoas, que talvez vivenciem as mesmas dificuldades que eu já vivi e ainda vivo."

"Pretendo ficar nessa pegada mais presencial mesmo de poder ajudar de certa forma, mas como não tenho nenhuma formação para isso, como eu tenho a minha história de vida, o meu exemplo pessoal, posso encontrar algumas possibilidades de melhora de qualidade de vida, alguma coisa assim”, continua.

Entretanto, Priscila é categórica ao afirmar quais são os limites que suas palestra devem chegar: "Não pretendo me tornar coach”, afirma a atriz. A profissão de coach é vista com maus olhos por uma parte do público brasileiro que define como sinônimo de charlatanismo.

Além de "Alma Gêmea", Priscila participou das novelas "Chocolate com Pimenta", "Sete Pecados" e "Malhação".

