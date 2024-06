Reprodução TV Globo Rodriguinho no 'BBB 24'

O pagodeiro Rodriguinho, de 46 anos, contou que desfez algumas amizades após a passagem dele no "Big Brother Brasil 2024" . Isso porque alguns amigos que ele considerava próximos criticaram ele durante o programa apresentado por Tadeu Schmidt.







As declarações foram dadas durante participação no videocast "Selfie Service", apresentado pelo ex-peão de "A Fazenda 12" Lucas Selfie. "A gente não imagina o que tá acontecendo com a nossa família aqui fora. Minha esposa discutiu com todo mundo, ela não quis saber, desfez amizades para caramba", iniciou o músico,





"Eu aceito o Brasil inteiro falando de mim, pode falar, eu sou artista e a vida inteira falaram de mim. Mas quem me conhece, meu irmão? Você entra na minha casa, me conhece. Ah, aí não. Separei o joio do trigo legal", acrescentou ele, que passou por cancelamentos durante o reality.





Rodriguinho disse que se decepcionou pelas críticas porque, segundo ele, nunca faria isso caso fosse o contrário e seus amigos estivessem sendo cancelados. "Pera aí, você me conhece, meu parceiro. Você pensa igual a mim, e fala coisas piores do que eu falo. Você vai surfar na minha onda? Eu nunca faria isso com um amigo meu. É muito difícil, fiquei muito decepcionado em saber", finalizou.

