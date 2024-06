Reprodução/Instagram Larissa Manoela e Maisa Silva

Enquanto algumas pessoas tentam forçar uma rivalidade e inimizade entre Larissa Manoela e Maisa Silva,as artistas seguem trocando palavras de carinho nas mídias sociais. Um belo exemplo disso é que, ao ver o post em que Maisa anunciava a sua entrada na próxima trama das seis, da líder de audiência, Lari a cobriu de elogios.

"Tão feliz! Certeza que vai ser lindo e você vai entregar tudo de si como sempre faz! Estou na torcida! Agora chegou a minha vez de te acompanhar numa produção de época assim como fez comigo em 2022. Te amo! Voa!", publicou a eterna intérprete da "esnobe" Maria Joaquina do remake de "Carrossel", do SBT.





A nova contratada da emissora da família Marinho, é claro, respondeu à altura. "Seu apoio é importante para mim", começou dizendo, para, logo em seguida, acrescentar: "Vou te encher muito o saco aí no Rio de Janeiro. Obrigada por tudo, amiga!". O núcleo de Maisa em "Garota do Momento" contará com Fabio Assunção e Lilia Cabral.

Te amo! Seu apoio é mttt importante pra mim hj e sempre.

Agr vou te encher mt o saco aí no Rio, obg por tudooooo amiga! 🫂🥹🤍 — +a (@maisa) June 17, 2024