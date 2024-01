Reprodução Instagram Ivy Moraes





A ex-BBB Ivy Moraes participou do AUÊ, programa de entretenimento do iG, apresentado por Kadu Brandão, e revelou detalhes sobre as experiências sexuais no BBB, da Globo, e no Power Couple, reality de casais da Record.



No "BBB 20", Ivy Moraes entregou que teve um sonho erótico e torceu para ir ao paredão. "No BBB eu tive um sonho esquisito lá, mas ficou por isso mesmo. Não tive coragem de fazer nada lá dentro. O pau torando [no sonho]. Fiquei nervosa, agoniada, pensei até em ir ao paredão para ir embora", relembra Ivy, que preservou o momento íntimo por causa da família.

Já no "Power Couple", da Record, Ivy entrou com o namorado Nandinho. Na edição do casal, as câmeras da transmissão eram desligadas durante a noite. Com isso, Ivy garantiu que o "pau torou", diferentemente do BBB. "O pau torou de dia e de noite, sem hora de descanso. De noite, quando a câmera desligava, era só alegria. Um dia, se eu brigasse, não [transava], mas normalmente não tem erro. Era juntar fogo e gasolina! Eu sou fogo e o Fernando é gasolina", disse Ivy, que ficou 45 dias confinada no programa.

Leia também De Alcione a Adriano Imperador: famosos homenageados no Carnaval 2024





A influenciadora ainda entregou o valor do cachê para participar do Power Couple Brasil. Segundo ela, o valor chegou perto de R$ 100 mil, mas ela dividiu o cachê com Nandinho. Perguntada se valeu a pena participar do programa, Ivy disse que leva como experiência, mas não voltaria ao reality.





Namoro com Nandinho

Ivy Moraes reatou o namoro com Nandinho Borges. Os dois terminaram o relacionamento no dia 23 de novembro de 2023, mas ao ser questionada por Kadu, Ivy entregou que a reconciliação aconteceu na virada do ano.

"É verdade, estamos juntos de novo. Nós reatamos no Ano Novo. Ficamos dois meses separados e no Ano Novo voltamos o namoro. Então vou passar esse ano beijando muito na boca, mas vai ser a boca dele", garantiu.

A ex-BBB afirmou que o namoro à distância prejudicou o casal, mas, agora, eles pensam em morar juntos.

Reprodução Instagram Ivy Moraes e Nandinho Borges