A polêmica envolvendo os atores José de Abreu, Murilo Rosa e Maria Zilda Bethlem parece ter chegado ao fim. É o que afirmou José de Abreu na última sexta-feira (31), após uma imensa troca de farpas e insultos com os colegas de profissão envolvidos na discussão.





Conhecido pelos papéis que interpretou em novelas da Globo, o veterano chamou Rosa e Bethlem de "atores medíocres" e os rotulou como "seres humanos de nível baixíssimo". Mesmo com as ofensas, Abreu alegou que não falaria mais do assunto.





"Gente, na boa, Maria Zilda e Murilo Rosa são duas faces da mesma moeda. Atores medíocres, seres humanos de nível baixíssimo. Ninguém os suporta. E chega disso", escreveu o veterano, através do X, antigo Twitter, insinuando que briga teria terminado.





Antes de finalizar a celeuma, José revelou que tinha recebido uma ligação de Murilo Rosa. Segundo o ator, ele desligou a chamada assim que notou que se tratava do colega de profissão. "Murilo me ligou, acreditam? Eu atendi sem saber quem era. Quando se identificou, mandei à merda e desliguei", pontuou.





Entenda a polêmica

O embate entre os três artistas começou na última quarta-feira (29), depois de Abreu ter resgatado uma live feita por Rosa e Bethlem em 2020. Na ocasião, Maria Zilda relembrou de um "beijo com bafo" de José. O ator se incomodou com a acusação de que teria mal-hálito, chamou a atriz de "fracassada" e afirmou que foi amante dela quando ela era casada com Roberto Talma.





Além da chateação com Maria Zilda, Abreu não gostou de Murilo não o ter defendido após o comentário da atriz. "Não vou aguentar uma ex atriz que não detém nenhum respeito entre seus pares dizendo merda sobre mim. Ainda mais numa live com outro merda que, se fosse digno, teria me defendido. Não é à toa que existe na Globo o verbo "murilar", ou seja, agir como Murilo Rosa. E dele mais não falo, não merece", declarou.





Mais cedo, ele afirmou ter recebido um telefonema de Rosa. "Atendi sem sabem quem era. Quando se identificou, mandei à merda e desliguei. Seleciono meus amigos", declarou o artista.

