Reprodução/Instagram José de Abreu e Murilo Rosa

A polêmica entre José de Abreu, de 78 anos, e Murilo Rosa, de 53, não chegou ao fim. Na madrugada desta quarta-feira (5), Abreu voltou às redes sociais para debochar do colega de profissão e ironizar a ameaça de processo que Rosa afirmou que moveria contra ele.





"Murilo me processando, traz a Maria Zilda para o processo. As fotos estão na rede, ele quem postou. A Justiça brasileira vai dedicar seu tempo a julgar meu hálito. Interessante, meu dentista vai ficar mais famoso", escreveu Abreu na publicação feita no X, antigo Twitter.





A polêmica entre os atores e a também atriz Maria Zilda Bethlem, de 72, começou após Abreu resgatar uma live na qual a artista dizia que ele tinha mau hálito. A live, no entanto, havia sido feita há 4 anos, em 2020, durante a pandemia do coronavírus.





Inconformado com a acusação de que tinha mau hálito, o veterano veio a público xingar a atriz e, além disso, criticou Murilo Rosa por não defendê-lo. Ao longo da polêmica, José publicou uma foto de Rosa ao lado do pai e do filho. Murilo se revoltou com a postagem e afirmou que processaria o antigo colega.





"Caramba, o José de Abreu acaba de postar uma foto minha acompanhado do meu pai, que faleceu há 8 meses, e do meu filho menor de idade. Isso é extremamente baixo e teve a clara intenção de me ofender, de me atacar usando minha família, os meus maiores afetos. Mas não revidarei. Para isso existe justiça cível e criminal. O desrespeito com meu filho e com a minha dor da perda do meu pai é inaceitável. A sua resposta virá dos órgãos competentes em todas as esferas", disse o artista.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp