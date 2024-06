Murilo Rosa promete ações legais contra Zé de Abreu após postagem polêmica

No último domingo (2), uma briga entre os atores Murilo Rosa e José de Abreu nas redes sociais chamou a atenção do público. O desentendimento começou quando Abreu provocou Rosa ao publicar uma foto polêmica e recebeu uma resposta indignada do brasiliense.

José de Abreu postou uma foto de Murilo Rosa em um estádio, usando a camisa do Vasco, ao lado de seu pai, Odair Rosa, que faleceu em setembro de 2023, e de seu filho menor de idade. Na legenda, o veterano provocou: “Chupa, Murilo! Só porrada”, referindo-se à derrota do Vasco para o Flamengo no Campeonato Brasileiro. A postagem gerou uma enxurrada de críticas, levando Abreu a deletar a imagem.

Murilo Rosa expressou sua repulsa em uma publicação no Instagram. “José de Abreu acaba de postar uma foto minha acompanhado do meu pai, que faleceu há oito meses, e do meu filho menor de idade. Isso é extremamente baixo e teve a clara intenção de me ofender, de me atacar usando minha família, os meus maiores afetos”, desabafou.

Em sua mensagem, Rosa destacou que não pretende revidar nas redes sociais, mas sim buscar justiça. “Mas não revidarei. Para isso existe Justiça cível e criminal. O desrespeito com meu filho e com a minha dor da perda do meu pai é inaceitável. A sua resposta virá dos órgãos competentes em todas as esferas”, afirmou o ator, complementando a publicação com uma imagem contendo a palavra “inaceitável”.

A confusão não parou por aí. No Instagram, Abreu postou o placar da vitória do Flamengo sobre o Vasco, com uma legenda provocativa: “Murilo Rosa é vascaíno”. A atitude foi mais um golpe na disputa, evidenciando a rivalidade e a tensão entre os dois.