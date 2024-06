Reprodução/Instagram Fabiana Karla

A humorista, atriz e apresentadora Fabiana Karla, de 48 anos, surpreendeu o público na última terça-feira (18), quando abriu o jogo sobre suas intimidades na hora de praticar relações sexuais. Ela, inclusive, confirmou o 'jeito escandaloso' na hora H.



Durante participação no programa do GNT “Quem Não Pode Se Sacode”, Fabiana alegou que não tinha feito sexo em lugares inusitados. Isso porque, segundo ela, como faz muito barulho durante o ato, precisa de espaços mais privados.



“Eu tinha colocado pode porque eu quero, eu ainda quero. Eu sou conhecida como Fabiana boca de sirene! Fabiana camburão! Eu não posso estar em lugares por aí, preciso ficar na encolha”, afirmou a ex-global.



O jeito ‘escandaloso’ na hora de praticar relações sexuais já havia sido revelado por Deborah Secco. Ao participar do “Surubaum”, a amiga de Fabiana disse que uma vez se hospedou no mesmo hotel que a humorista e escutou os gritos dela.



“Fabiana é escandalosa. Outro dia no hotel não dormi a noite inteira com alguém gritando e ela bem sonsa: 'Ah, é? Tinha'?", entregou Deborah Secco, que recentemente deu vida à Lara no remake de “Elas por Elas”, substituído por “No Rancho Fundo”.

