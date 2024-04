Divulgação - 10.4.24 Fabiana Karla no SBT





A atriz Fabiana Karla fechou com o SBT para comandar a décima temporada do reality show culinário "Bake Off Brasil - Mão na Massa", um dos programas mais tradicionais da grade da emissora de Silvio Santos

A ex-Globo comandará o reality gastronômico, que contará com dois jurados: a chef confeiteira Carole Crema e o chef André Mifano. O trio renova o elenco do Bake Off, que promete também uma nova fórmula de disputa.

Fabiana Karla deixou a Globo em abril de 2022, após 16 anos na emissora carioca. "Depois de 16 anos, encerro um ciclo incrível na Globo. Aprendi e cresci muito trabalhando ao longo dos anos aqui. Tive muitas oportunidades e também muitas conquistas. Serei eternamente grata por tudo o que conquistei com os meus trabalhos na Globo", disse ela, na época. Após o fim do contrato, Fabiana esteve em produções globais, como "Rensga Hits", mas com contrato por obra.

O "Bake Off Brasil - Mão na Massa" terá os episódios exibidos pela plataforma de streaming Max, e, em seguida, pelo SBT e pelo canal Discovery Home & Health. A estreia é prevista para o mês de agosto.

Vale lembrar que Great Bake Off é um formato criado pela Love Productions, licenciado e distribuído pela BBC Studios Distribution Limited, tendo conquistado o público em 33 países.