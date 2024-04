Reprodução/Instagram Fabiana Karla

Conhecida pelos papéis humorísticos em filmes, séries e novelas, a atriz Fabiana Karla surpreendeu os espectadores durante a participação dela no “Surubaum”, nesta terça-feira (2), quando abriu o jogo sobre detalhes intímos.



Durante o programa, que é apresentado pelo casal de atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, a intérprete contou algo inusitado que sente após ter relações sexuais, especificamente depois de ter chegado ao orgasmo.



Fabiana contou que sente “enxaqueca” após o ato e disse que por isso precisa escolher quando vai praticar relações sexuais. “Tenho um problema: sinto orgasmos múltiplos, gozo quando quero, só que concentro tanto que tenho enxaqueca. Aí tenho que escolher o dia que gozo e o dia que não”, entregou.



Além disso, a atriz relembrou de um episódio no qual a filha dela mandou uma mensagem, repreendendo a mãe por conta do barulho. “Só faltei morrer uma vez, porque sou uma pessoa livre e acho que nessa hora você está em seu melhor momento. Então, minha filha passou uma mensagem -- acho humilhante isso: 'Menos, mamãe'”, contou, enquanto ria.

