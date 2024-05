Reprodução/Youtube Deborah Secco





Deborah Secco , de 44 anos, gravou um vídeo nesta quinta-feira (30) em seu perfil no Instagram e fez um desabafo sobre julgamentos. A atriz contou como tem lidado com as críticas.



"Um desabafo sobre essa busca cada vez mais intensa sobre me conhecer melhor", escreveu ela na legenda.

A atriz iniciou dando um alerta aos seguidores. "Você será julgado independente do que você faça, do que você escolha, de quem você seja, afinal somos tão diferentes e plurais. Você será julgado no trabalho, na sua vida e na sua maternidade", refletiu.





Em seguida, a famosa afirmou que não precisa mais da "validação dos outros". "Com o tempo eu fui tirando um pouco a importância desse julgamento do outro e fui colocando essa importância em mim, no meu julgamento e no que de fato eu acho que eu sou, no que me faz feliz e no que eu quero ser. Com o tempo, não fui precisando mais dessa validação dos outros".

"Não é fácil ser único num mundo que desde sempre tenta colocar a gente em caixas. Mas posso dizer que é libertador. A gente ganha pessoas, perde outras, mas o mais importante é que cada vez mais eu acho que a gente se ganha. Eu pelo menos me sinto cada vez mais inteira, mais minha e mais capaz", declarou.

A atriz, que está solteira desde o fim do casamento com Hugo Moura, afirmou que hoje se entende e se respeita muito mais do que no passado. "Estou tentando ser cada vez mais livre", concluiu. O casal anunciou o divórcio após 9 anos de relacionamento.

