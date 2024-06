Reprodução/Instagram Deborah Secco entrega se entraria em plataforma de conteúdo adulto

Deborah Secco abriu o jogo sobre a entrada para o mundo do conteúdo adulto. No programa 'Na Cama com Pitanda', no Multishow, a atriz revelou se pensa em criar um perfil na plataforma.

A artista relembrou as capas de revista e contou como se sentiu nas sessões de fotos .

"Nunca pensei em fazer conteúdo adulto. Eu fiz duas vezes em revista, pode ser considerado um conteúdo adulto. Mas a primeira vez que eu fiz foi muito ruim, muito desconfortável", revelou ela.

Na sequência, Secco detalhou o ocorrido. "Eu tinha 18 anos e eu fiz pelo dinheiro. A segunda revista já foi mais fácil. Depois, com o passar do tempo, eu fui desmistificando e desvalorizando um pouco o meu corpo, a minha nudez. Eu sou muito mais do que um corpo, eu tenho muitas coisas para entregar", disse.

Vale ressaltar que as capas de revistas adultas de Deborah Secco se tornaram as mais vendidas da história.

