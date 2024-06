Reproduçao TV Globo Juliano Floss e Dani Duram no 'Domingão com Huck'

Em meio à polêmica com a atriz Nathalia Dill, a professora de Juliano Floss, a coreógrafa Dani Duram, veio a público se pronunciar. Por meio do Instagram, na última segunda-feira (17), ela fez uma postagem falando sobre a eliminação dela e do TikToker.



“Após quatro meses de muita intensidade, encerramos aqui nossa trajetória no Dança dos Famosos 2024. Foram dez danças no total com desafios, superações e muita entrega. Juliano Floss, como professora e partner, vejo o quanto você cresceu (literalmente) nesse processo. Cada coreografia um degrau conquistado”, iniciou.



“Olhar para você hoje e ver que, através do trabalho, conseguimos levar teu corpo para um universo 100% diferente do que você estava acostumado, tirando a 'roupagem' antiga, para mim é um grande símbolo de vitória. Vencemos! Parabéns dupla, continue brilhando e fazendo o que ama”, acrescentou.



Duran ainda agradeceu ao apresentador Luciano Huck e a equipe do “Domingão” por receber ela na estreia como professora de dança do programa. “Essa experiência para mim tem muita magia e sentimento de gratidão. Obrigada, Luciano Huck, e toda equipe do Domingão por me receberem tão bem no programa”, pontuou.



Entenda a polêmica com Nathalia Dill

Vista como Vênus em “Família É Tudo!”, a atriz foi juntada artística do “Dança dos Famosos”. Ao contrário de outros atores, que dão nota 10 para todos os candidatos, ela deu 9,9 a Juliano Floss por conta de uma cotovelada que ele levou da parceira que dançava com ele.



A nota repercutiu nas redes sociais e dividiu opiniões. Isso porque o competidor foi eliminado da competição por um décimo. Por um lado, internautas criticaram a atriz, alegando que ela não é profissional de dança para avaliá-lo com rigor. Por outro, espectadores defendem que a função dela era julgar e que ela fez isso.

