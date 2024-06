Reprodução TV Globo - 16.6.2024 Influencer alcançou a menor pontuação da competição exibida no último domingo (16)

Após ter sido aprovado na fase de repescagens, o influencer e dançarino J uliano Floss, de 19 anos, foi eliminado pela segunda vez do “Dança dos Famosos. No último domingo (16), ele e os outros participantes dançaram valsa.



Floss deixou a competição por apenas 1 décimo de diferença da 4ª equipe colocada. O affair de Marina Senna somou 58,1 pontos, enquanto a atriz Barbara Reis, que protagonizou “Terra e Paixão”, alcançou 58,2.



Um dos momentos repercutidos na web foi na nota de Nathalia Dill. A Vênus de “Família é Tudo!” diminuiu a nota do eliminado para 9.9 por ele ter levado uma cotovelada da coreógrafa que o acompanhou durante a competição.



“Achei muito lindo, foi mágico. De repente, temos um príncipe e uma princesa, foi doce. Eu só vou dar 9,9 por causa da cotovelada que teve. Tenho que ser honesta, só por isso”, declarou.



Como o júri artístico é conhecido por sempre dar nota 10 aos competidores, a redução de um décimo repercutiu nas redes sociais. Os internautas, inclusive, resgataram o caso de Letícia Colin, que foi atacada na internet após ter dado uma nota menor quando foi jurada da atração.

