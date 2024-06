Reprodução/TV Globo Nathalia Dill é criticada após eliminação de Juliano Floss





A presença de atores no júri do Dança dos Famosos frequentemente gera polêmica. A mais recente envolve Nathalia Dill, que se tornou um dos assuntos mais discutidos no Twitter, no domingo (16/6), após dar uma nota 9,9 para Juliano Floss, sendo acusada de contribuir para a eliminação do competidor.

O alvoroço começou quando a atriz tirou um décimo da pontuação do youtuber: “Só vou te dar 9,9 por causa da cotovelada que teve aqui bem no início. Aí, eu tenho que ser honesta. Só por isso”, justificou ela, referindo-se ao momento em que o braço da professora atingiu, levemente, o rosto de Juliano Floss.

Com a eliminação do participante, os internautas se manifestaram nas redes sociais de Nathalia Dill, expressando indignação com sua avaliação. “Você não é júri técnico, como assim deu 9,9 para o Juliano????? Ele saiu pela sua nota…”, escreveu um usuário. “9,9? Tá de sacanagem? Virou jurada técnica agora? Eliminasse o moleque”, reclamou outro. “Parabéns por ser tão incoerente! Sua nota influenciou diretamente na eliminação de um menino que não precisava passar por isso!”, comentou um terceiro. “Que vexame, como pode eliminar um dançarino tirando dele 1 décimo? Você era apenas uma jurada artística, sua obrigação era dar 10”, criticou mais um.

Nos comentários, a atriz também recebeu apoio: “Maravilhosa! Decidida e coerente sempre! Você jamais será obrigada a dar uma nota pra agradar a ninguém! Você muito mais que coerente, você foi perfeita! E ainda deu foi muito, eu teria dado 8. Musa 😍😍🌹”, elogiou uma página de fãs. “Parabéns! Daria nota menor”, afirmou outro seguidor. “Sua nota no Dança foi justíssima, meu amor! Ele foi o mais fraco e mereceu sair. Parabéns pela coragem!”, opinou uma terceira. “Nota 10 pra você, porque 9,9 pro outro ainda foi muito”, acrescentou mais um.