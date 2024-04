Reprodução Instagram - 2.4.2024 Juliano Floss

O influenciador Juliano Floss, de 19 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (1º) para compartilhar a nova mudança de visual dele, que abandonou os fios loiros e resolveu platinar as madeixas.



“O Jack Frost voltou”, escreveu ele como legenda da publicação em que compartilhou a nova aparência dos cabelos. Ele fez referência ao perosnagem de cabelos brancos Jack Frost, do filme “A Origem dos Guardiões”.



Juliano está no elenco da atual temporada da competição “Dança dos Famosos”, do “Domingão com Huck”. É a estreia dele em uma competição televisiva ao lado de outras celebridades, como Henri Castelli, Lucy Alves e Tati Machado.

Conhecido nas redes sociais, como Instagram e TikTok, o jovem também é dançarino e compartilha vídeos fazendo coreografias das principais músicas em alta. Floss já namorou a influenciadora e cantora Vivi Wanderley.

