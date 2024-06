Reprodução Instagram - 10.6.2024 Parte do elenco e da equipe de 'Malhação Intensa como a Vida'

Uma das temporadas mais emblemáticas da extinta “Malhação”, a temporada “Intensa como a Vida”, exibida entre 2012 e 2013, foi relembrada no último domingo (19). Os atores que fizeram parte do elenco resolveram se reencontrar para comemorar a volta da narrativa.



No ar como Carolina em “Justiça 2”, Alice Wegmann usou as redes sociais para compartilhar um registro do reencontro. Além dos intérpretes que deram vida aos icônicos personagens, o momento foi marcado pela presença de Rosane Svartman, uma das escritoras do folhetim.



“Hoje o tempo voa, amor! Reencontro de ‘Malhação Intensa’ para matar a saudade depois de 12 anos! Muito amo”, escreveu Wegmann como legenda da postagem. A atriz fez referência à abertura da novela, que era embalada pela música “Tempos Modernos”, interpretada pela banda “Jota Quest”.



Dos atores que formavam o elenco, Juliana Paiva, Jéssica Ellen, Aline Dias, Guilherme Leicam, Maria Beta, Elisa Pinheiro, Mariana Cortines, Pedro Cassiano, Cacá Ottoni, Victor Sparapane, Guilherme Dellorto e Davi Lucas foram alguns dos que participaram do encontro.

'Malhação Intensa como a Vida' foi lançada em 2012 Reprodução Instagram - 10.6.2024 Obra chegou ao fim em 2013 Reprodução Instagram - 10.6.2024 'Malhação Intensa como a Vida' foi uma das temporadas de maior sucesso da faixa e é lembrada até hoje Reprodução Instagram - 10.6.2024 Parte do elenco e da equipe de 'Malhação Intensa como a Vida' Reprodução Instagram - 10.6.2024





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp