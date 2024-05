Reprodução Instagram - 1.3.2024 Alice Wegmann no Japão

A atriz Alice Wegmann não aguentou os ataques contra a Rainha do Pop e defendeu a cantora. Em uma publicação, a artista deixou um comentário em que afirma que Madonna "revolucionou o pop", além de defender a forma como a cantora expressa sua sensualidade no palco.



A publicação em questão é da herdeira da Loja Daslu, Luciana Tranchesi, que criticou o show da cantora pop, afirmando que a apresentação ia contra seus valores, além de que "não existe nenhuma qualidade musical ou feito profissional que justifique dar palco para uma figura como ela".

Luciana diz: "Ela não me representa já há muitos anos. O que me surpreendeu foi a quantidade de pessoas, que teoricamente são bem informadas, que estavam lá ou que estavam postando achando o máximo ela estar no Brasil. Na minha opinião, não existe nenhuma qualidade musical que justifique dar palco para uma figura como ela, não existe nenhum feito profissional que justifique dar palco para uma pessoa como ela, a gente precisa começar a pensar de forma crítica".

"Podemos fazer algo juntos, mas não siga quem não te representa, não de palco, não de moral para quem não representa os seus valores, os valores que você quer passar para os seus filhos e para sua família", finaliza a influencer.

Herdeira da famosa Loja Daslu, mais conhecida para muitos brasileiros que a Madonna (pq?), Lu Tranchesi levou um fechou da atriz Alice Wegmann após gravar vídeo onde diz que a rainha do pop nunca fez nada de relevante. pic.twitter.com/skALu0853b — Raymond Arraes (@raymondarraes_) May 5, 2024





Após a fala de Luciana, Alice deixou sua contribuição para o debate. Ela questiona a fala da herdeira relacionado aos feitos profissionais de Maddona: "Lu, mas como assim não existe nenhum feito profissional que justifique? O tanto que a mulher revolucionou o pop, inspirou (mesmo que indiretamente) todos os artistas atuais que a gente escuta hoje em dia, visualmente, musicalmente."

Alice continua: "Um relato como esse pra apagar ou silenciar uma mulher como ela que abre portas e ajuda a falar sobre temas de extrema importância é triste.". Para a atriz, a herdeira disse " que houve a sexualiz*ç*o triste do corpo da mulher. Mas é muito melhor uma mulher se apropriando dos seus desejos e sexualidade do que o Justin Timberlake batendo na bunda de uma mulher de 4 em cima do palco (que costumam bater palma)".

Alice finaliza: "Tudo bem não gostar e não consumir! Mas dizer que não houve feito é mentira... com todo respeito eu te sigo e discordo do seu vídeo, e tudo bem. Mas não farei um vídeo falando sobre o seu vídeo ou sobre o que penso das coisas que considero inúteis pra mim. Apenas sigo a vida. Só uma reflexão... um beijo!".

Luciana respondeu: "Alice você interpretou de forma errada. Eu disse que nenhum feito justifica, não que não exista nenhum feito. Existem muitos, mas na minha humilde opinião, nenhum deles justifica usar figuras religiosas e sexualizá-las".

O vídeo em questão foi apagado das redes de Luciana.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp