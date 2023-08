Reprodução / Instagram Alice Wegmann

Convidada do “Encontro com Patrícia Poeta” desta terça-feira (15) para falar da estreia de “Rensga Hits” na Globo , a atriz Alice Wegmann, de 27 anos, que protagoniza a série, relembrou um abuso sexual que sofreu: “As feridas estão muito abertas”.





“A gente tem falado cada vez mais sobre abusos, assédios, estupros, que acontecem com uma frequência muito grande aqui no Brasil. E a gente precisa cada vez mais falar sobre isso e expor esse tipo de situação”, afirmou ela, que vivencia a personagem Raíssa Medeiros no seriado que chega à Globo na próxima segunda-feira (21).



De acordo com Wegmann, ter exposto o abuso que sofreu também foi uma forma de aumentar as discussões sobre o assunto. Além disso, ela declarou que outras mulheres próximas a ela já sofreram com isso. “Abri isso justamente por saber que muitas das minhas amigas já passaram por isso”, admitiu.



“Eu sinto que a gente tem muita dificuldade de assumir, porque a vergonha é muito grande. A gente sente culpa sobre uma coisa que a gente não tem. As feridas estão muito abertas ainda. Então, quanto mais a gente fala, mais vai se curando”, concluiu.



Veja o relato da atriz sobre o abuso que sofreu: