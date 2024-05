Reprodução/Instagram Kaique Cerveny e Juliette

Convidada do "Na Palma da Mari" da última quinta-feira (30), a cantora Juliette Freire, de 34 anos, explicou o motivo de ter demorado para assumir o namoro com Kaique Cerveny, de 26. A ex-BBB ainda falou da diferença de idade entre ela e o namorado e do assédio que ele recebe nas redes sociais.







"Eu era traumatizada. Então, antes de assumir uma relação mesmo, um namoro, eu queria entender se realmente ia dar certo, para não ficar me desgastando, me estressando com coisas que não vão para frente. Preferi entender e conhecer", iniciou ela durante participação na atração apresentada por Mari Palma.







"Foram uns oito meses ficando sem namorar. E fomos fortalecendo isso por trás das câmeras. Porque é muito difícil você fortalecer um relação explícita, qualquer coisinha vai lá e abala. Quando está forte é muito difícil abalar. Quando eu entendi que estava forte o suficiente para expor, aí podia jogar pedra, porque já estava forte", justificou ela, em relação ao motivo de ter demorado para contar aos fãs sobre o relacionamento.





Oito anos mais velha do que o namorado, Juliette comentou sobre a diferença etária entra ela e Kaique, que é conhecido pela atuação como atleta de crossfit. "Ele é atleta, então precisa lidar muito com essa questão da segurança. Apesar de ser mais novo, tem uma maturidade muito grande. E isso foi o que me encantou", pontuou a cantora.





"Ele é o campeão sul-americano do esporte dele, então já é o melhor no que ele faz. Eu não preciso competir. E eu vejo que relacionamentos acabam ou as mulheres são silenciadas por essas razões. Vaidade demais e o cara querer uma mulher inferior. Eu quero uma pessoa igual a mim", acrescentou a advogada.





Desde que assumiu namoro com Kaique, Juliette passou a lidar com o assédio que o companheiro recebe de internautas nas redes sociais. A campeã do "BBB 21" também falou do assunto. "Ele é muito fofo. Além de gostoso, ele é muito gente boa. Sou tranquila demais com isso, eu acho o máximo", garantiu.





"Eu posso não ser a mulher mais bonita e gostosa do mundo, mas eu me garanto muito. Sou inteligente, tenho carisma. Nunca fui insegura com homem. Acho que não precisa disso, quem quer fazer faz. E ele é bonito mesmo, tem que achar", finalizou a paraíbana.

