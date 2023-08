Reprodução Instagram - 29.08.2023 Juliette Freire chorando após conquistar o top 3 com a canção "Tengo"

Juliette Freire , cantora e campeã do “Big Brother Brasil: 2021”, chorou nesta terça-feira (29), após ter alcançado o top 3 no Spotify (serviço de streaming musical) com a música “Tengo”, uma das faixas cantadas por ela em “Ciclone”, seu primeiro álbum de estúdio.



A canção já conta com mais de 900 mil reproduções apenas no Spotify. Outras composições que se destacaram entre os ouvintes foram “Sai da Frente”, e “Quase Não Namoro”, música em parceria com Marina Sena, que também virou um clipe protagonizado por elas.



“Acordei no susto! ‘Tengo’ está em terceiro lugar, não estou acreditando. Já chorei, já pulei… Ah, meu Deus, não estou acreditando”, iniciou a cantora, que também é formada em Direito e já estudou alguns semestres do curso de Letras, através dos stories do Instagram.



Juliette pontuou que, na última segunda-feira (29), estava “angustiada” com alguns pensamentos e que hoje (29) foi surpreendida com a posição da canção “Tengo”. “Ontem, eu fui dormir tarde, ansiosa pela apresentação de hoje, inventei de ler uns comentários e fiquei angustiada. Hoje, ah, meu Deus, nem sei o que eu faço”, concluiu.

+ Assista ao Ponto iG, programa de variedades do portal: