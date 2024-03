Reprodução A jornalista será responsável por comentar o Oscar nas plataformas digitais do canal de notícias

No próximo domingo (10), Mari Palma estreia como comentarista do Oscar na CNN Brasil. A jornalista contará com a análise de dois convidados especiais, o humorista Esse Menino! e a modelo Ellen Milgrau. A apresentadora estará nos estúdios do canal de notícias em São Paulo para comentar o evento que acontece no Teatro Dolby, em Los Angeles, nos Estados Unidos.



Os internautas podem acompanhar a transmissão no YouTube e demais redes sociais da CNN Brasil a partir das 19 horas. A expectativa pelos vencedores do Oscar e as informações sobre onde assistir aos títulos finalistas têm sido assunto no CNN Pop, o segmento de entretenimento do site do canal de notícias.

O trio comentará sobre os finalistas e vencedores da noite, incluindo opiniões sobre figurinos, maquiagem e acessórios. Além disso, os musicais e homenagens ao longo da cerimônia não passarão despercebidos.





Ainda neste ano, Mari Palma já foi responsável por apresentar outras lives da CNN Brasil, como do Globo de Ouro, Grammy e Emmy Awards.

*Texto de Júlia Wasko

