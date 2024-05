Reprodução/Instagram Juliette exibe fotos com namorado na praia

A campeã do "Big Brother Brasil 21", Juliette Freire, mostrou o seu amor pelo namorado Kaique Cerveny ao comemorar um ano de relacionamento com o atleta de crossfit. O casal completou um ano no dia 15 de abril e compartilhou o momento nas redes sociais.



No Instagram, Kaique escreveu: "1 ano do primeiro beijo, do melhor abraço e da maior certeza", compilando fotos com a advogada e imagens que mostram como o casal seria em uma animação da "Pixar".





Nos comentários, os seguidores parabenizaram o casal. Um seguidor escreveu: "Não tem coisa mais linda que um homem apaixonado por uma mulher maravilhosa!". Outra afirmou: "Os cactos já tinha a história contada toda em desenho meu casal lindo e cheiroso".

Juliette também compartilhou um momento de comemoração com o namorado, com os dois em um carro, vestindo roupas totalmente pretas. Na publicação, Kaique comentou: "Te amo mais que tudo".





