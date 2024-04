Reprodução/Instagram Juliette exibe fotos com namorado na praia

Juliette curtiu o último final de semana ao lado do namorado, Kaique Cerveny. O casal abriu o álbum de fotos de um passeio na praia e arrancou suspiros dos fãs.

Nas imagens publicadas pela ex-BBB, ela aparece tomando sol na companhia do amado. Quem também aproveitou o dia ensolarado ao lado do casal foi o cachorrinho Cuscuz.

A maquiadora e advogada elegeu um biquíni preto sem alças para cair no mar, enquanto Kaique escolheu uma bermuda branca.

Nos comentários, os seguidores se derreteram com as postagens. "Eita, que casal bonito, viu?" escreveu um internauta. "Quanta perfeição", apontou outro. "Amei as fotos", adicionou mais um.

Kaique Cerveny também compartilhou fotos com a campeã do BBB 21, o que lhe rendeu elogios. "Lindos", comentou um seguidor. "A surra de beleza", avaliou outro. Veja as fotos publicadas por Kaique abaixo:

