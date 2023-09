Reprodução/Instagram Laura Neiva faz festa de debutante para celebrar seus 30 anos

Laura Neiva resolveu comemorar seus 30 anos de um jeito diferente: com uma festa de debutante, com direito ao maridão Chay Sued como príncipe. "Meus 15 anos x 2. Como toda festa de debutante deve ser, só que no meu caso, rebutante. Não tive uma, e como todo sonho não realizado na infância, a gente tenta resolver quando adulto hahaha", escreveu ela em um post no Instagram.

"Tive direito a 2 bolos, valsa com pai e príncipe, luva com anel e pulseira por cima, tiara, vestido bufante rosa, toalha de mesa de cetim rosa com tule, cartaz pra deixar mensagem pro aniversariante, teve abertura da pista com Dj, traje black tie, (várias meninas de 15 anos de verdade) e principalmente, todo mundo que amo, juntos, realizando o meu sonho de princesa. Muitas pessoa para agradecer, muitas fotos pra postar, vai ter Over post!", avisou.