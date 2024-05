Reprodução Instagram Belo e Gracyanne

A dançarina e influenciadora Gracyanne Barbosa , de 40 anos, usou as redes sociais na última segunda-feira (20) para fazer uma publicação que deixou os fãs e seguidores animados com uma possível reconciliação entre ela e o cantor belo.



Isso porque Gracyanne publicou um vídeo ao lado do comediante Tirullipa e a legenda sugestiva gerou especulação entre os internautas. “Eu me despedindo da amiga depois de passar duas horas falando mal do ex sabendo que já, já ela vai voltar com ele", dizia o texto da publicação.



Nos comentários da postagem, a base fãs que torce pela volta do ex-casal repercutiu o vídeo. “Estou achando que o Belo pediu uma forcinha para o Tirullipa”, opinou um. “Se você e Belo voltarem, eu passo pano e finjo que nada aconteceu”, afirmou outra. “A torcida pela volta de vocês é grande”, acrescentou um terceiro. “Quero tanto que vocês voltem”, disse ainda um quarto.



Mesmo com um término polêmico com acusações de traições vindas de ambos os lados , Belo e Gracyanne não descartaram que poderiam dar uma segunda chance ao relacionamento. O ex-casal estava junto há 16 anos e não tem filhos frutos da relação.

