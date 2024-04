Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa relata surpresa com saída de Belo de casa

Nesta quarta-feira (24) Gracyanne Barbosa revelou que Belo deixou a casa em que eles viviam juntos. O casal anunciou a separação na última quinta-feira (18), mas ainda estavam morando no mesmo local.

A musa fitness afirmou que ficou surpresa com a atitude do cantor e que não sabe para onde ele foi.





"Não estou nem em condições de falar muito. Não sei para onde ele foi. Cheguei [em casa] e ele já tinha levado tudo. É um momento delicado. Estou arrasada. Não sei onde ele está, o que sei é que agora será ainda mais difícil", declarou ela ao colunista Lucas Pasin, do Uol.

O pagodeiro já tinha planos de sair de casa para morar em um endereço no Recreio, bairro da zona oeste do Rio de Janeiro, porém decidiu adiantar esse momento.

No meio das revelações da separação, Gilson Oliveira, personal trainer apontado como pivô da separação entre Belo e Gracyanne Barbosa, confirmou ter se envolvido com a musa fitness e disse que os dois ficaram juntos e que os dois ficaram juntos de fevereiro a agosto de 2023.

De acordo com o personal, os dois estavam solteiros na ocasião e que a relação era de conhecimento de pessoas próximas, entre elas o próprio Belo.

