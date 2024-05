Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa manda indireta para Belo com música: 'Prepara o piti'

Gracyanne Barbosa mandou uma indireta para o ex-marido, Belo, enquanto gravava um vídeo se arrumando. Nos Stories do Instagram, a influenciadora deu a entender que está aproveitando a solteirice.

Em frente ao espelho, a musa fitness dançou e cantou enquanto finalizava a maquiagem. A letra, chamou a atenção dos seguidores.

"Ah vai, chegar no seu ouvido os rodo que eu passo. Já vai preparando os piti, vai armando os barraco. Não tem nada de errado no que eu tô fazendo. Cê deixou eu ser solteira. Eu só tô sendo", diz a música 'Piti', de Luiz Henrique e Léo em parceria com Lauana Prado.

Vale lembrar que Belo supostamente está vivendo um affair com Rayane Figliuzzi, apontada com amante durante o casamento com Gracyanne. Rayane esteve na mesma cidade que o cantor na semana passada e foi levada de helicóptero até lá.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp