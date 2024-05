Reprodução Instagram - 13.5.2024 Rafaella Santos e Amanda Kimberlly

Grávida de uma suposta filha do jogador de futebol Neymar Jr. , a modelo Amanda Kimberlly , de 30 anos, usou as redes sociais no último domingo (12), Dia das Mães, para contar aos fãs que havia ganhado um presente da irmã do atleta, Rafaella Santos .



“Rafaella, obrigada por tudo", escreveu nos stories do Instagram. A influenciadora presenteou a gestante com um quadro escrito “Helena”, o nome da bebê esperada por Amanda . Abaixo do nome, há uma mensagem que diz: "Filha, você é a mais linda história que Deus escreveu em nossas vidas".

Reprodução Instagram - 13.5.2024 Presente da irmã de Neymar para Amanda Kimberlly



Os rumores de que Amanda estaria grávida de Neymar Jr. começaram durante o mês de janeiro deste ano. À época, o atleta, conhecido pela atuação no futebol, interagia com a mulher nas redes sociais e a seguia.



No entanto, hoje em dia, o jogador de futebol deixou de seguir a modelo e evita comentar o assunto publicamente. Além da bebê Mavie, fruto da relação com a ex-noiva Bruna Biancardi , Neymar também é pai de Davi Lucca, de 12 anos, da antiga relação com a influenciadora Carol Dantas .

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp